Пословицы с не с прилагательными

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Пословицы с не с прилагательными
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Грибы ищут – по лесу рыщут. Шила в мешке не утаишь. Делу время – потехе час. Не торопись отвечать – торопись слушать. Век живи – век учись. Яйца курицу не учат. Жизнь прожить – не поле перейти. Сам погибай, а товарища выручай.
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