Пословицы с не с прилагательными

Гость: Гость:

Грибы ищут – по лесу рыщут. Шила в мешке не утаишь. Делу время – потехе час. Не торопись отвечать – торопись слушать. Век живи – век учись. Яйца курицу не учат. Жизнь прожить – не поле перейти. Сам погибай, а товарища выручай.