Помогите пожалуйста. Нужно составить предложение или словосочетание со словом бухгалтеры.

Русский язык
Помогите пожалуйста. Нужно составить предложение или словосочетание со словом бухгалтеры.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бухгалтеры - это специалисты по бухгалтерскому учёту,работающие по системе учёта в соответствии с действующим законодательством.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите по одному слову с приставкой,корнем мер,стел,суфиксом и окончанием
Ответить
Русский язык
Что значит цыфра 1 над словом ход??
Ответить
Другие предметы
Сочинение кем я хочу стать -я хочу стать врачём напишите
Ответить
Физика
1. Бильярдный шар катится со скоростью 1,2 м/с сталкивается с покоящимся шаром, посл?? удара первый шар останавливается, а второй начинает двигатьс...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста кто нибудь составьте предложение со словосочетанием (уложить куклу).
Ответить