Помогите пожалуйста. Нужно составить предложение или словосочетание со словом бухгалтеры.
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Помогите пожалуйста. Нужно составить предложение или словосочетание со словом бухгалтеры.
Ответ(ы):
Гость:
Бухгалтеры - это специалисты по бухгалтерскому учёту,работающие по системе учёта в соответствии с действующим законодательством.
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