1. Бильярдный шар катится со скоростью 1,2 м/с сталкивается с покоящимся шаром, посл?? удара первый шар останавливается, а второй начинает двигаться со скоростью 2,4 м/с. Определите массу второго шара, если масса первого 200 г....
Физика
1. Бильярдный шар катится со скоростью 1,2 м/с сталкивается с покоящимся шаром, посл?? удара первый шар останавливается, а второй начинает двигаться со скоростью 2,4 м/с. Определите массу второго шара, если масса первого 200 г. 2. Снаряд массой 40 кг пробил стену блиндажа при этом скорость его уменьшилась от 500 до 200 м/с. Определите на сколько изменился импульс снаряда. Какова средняя сила сопротивления, если снаряд пробил стену за 1 мс. 3. Может ли космонавт находясь на орбите искусственного спутника Земли в открытом космосе изменить свою скорость. Канат связывающий космонавта с кораблем оборвался. 4. Шайба массой 150 г летит горизонтально со скоростью 15 м/с. Определите модуль и направление импульса силы, если в конце действия силы шайба стала двигаться со скоростью 15 м/с под углом 300 к своему начальному направлению.
Ответ(ы):
Гость:
1) m1v1=m2v2; m2=m1v1/m2=0,2*1,2/2,4=0,1 кг. 2)изменение импульса дельта Р=Р1-Р2 1m(V1-V2) =40*300=12000 кг*м/с 3) не может,т.к. действие всех сил скомпенсированы 4) m=0,15 кг ;v1=15 м/с,v2=15 м/с угол А=300 градусов Ft=(mv1-mv2 cosA)
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