1. Бильярдный шар катится со скоростью 1,2 м/с сталкивается с покоящимся шаром, посл?? удара первый шар останавливается, а второй начинает двигаться со скоростью 2,4 м/с. Определите массу второго шара, если масса первого 200 г....

Физика

1. Бильярдный шар катится со скоростью 1,2 м/с сталкивается с покоящимся шаром, посл?? удара первый шар останавливается, а второй начинает двигаться со скоростью 2,4 м/с. Определите массу второго шара, если масса первого 200 г. 2. Снаряд массой 40 кг пробил стену блиндажа при этом скорость его уменьшилась от 500 до 200 м/с. Определите на сколько изменился импульс снаряда. Какова средняя сила сопротивления, если снаряд пробил стену за 1 мс. 3. Может ли космонавт находясь на орбите искусственного спутника Земли в открытом космосе изменить свою скорость. Канат связывающий космонавта с кораблем оборвался. 4. Шайба массой 150 г летит горизонтально со скоростью 15 м/с. Определите модуль и направление импульса силы, если в конце действия силы шайба стала двигаться со скоростью 15 м/с под углом 300 к своему начальному направлению.

Автор: Гость