Сделайте синтаксический разбор предложения: Во дворе на окраине деревни всполошились домашние гуси. СРОЧНО!

Русский язык
Сделайте синтаксический разбор предложения: Во дворе на окраине деревни всполошились домашние гуси. СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дворе доп.,окраине.доп.,деревни.доп,всполошились сказуемое,домашние определение,гуси.подлежащее
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