СРОЧНО ДОКЛАД О ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ СРОЧНО

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ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕК. Древнеегипетская цивилизация существовала около трех тысяч лет. Это время разделяется на царства и династии. В период раннего царства Верхний Египет (долина Нила) и Нижний Египет (дельта Нила) объединились и слились в единое государство. При 3 династии египетское царство было богатым и могущественным. Правители – фараоны – почитались как боги Когда они умирали, их хоронили в огромных гробницах – пирамидах. В переходные периоды Египет не был единым государством. Так при 5 династии государство распалось и фараоны потеряли власть. Повторное объединение Египта произошло при фараонах 11 династии. Оживилась торговля, страна вновь разбогатела. Осушение Файюмского озера дало много новых пахотных земель. В пустыне Синайского полуострова были заложены новые карьеры и копи. Среднее царство было эпохой расцвета Древнего Египта. В это время там начала развиваться социальная иерархия: ФАРАОН, с беспредельной властью владевший всей страной, ВИЗИРЬ (первый министр), НАЧАЛЬНИКИ ПРОВИНЦИЙ, ЖРЕЦЫ (кроме служения богам, они также учили детей в школах при храмах, и даже помогали при сборе урожая), ПИСЦЫ (управляли хозяйством, вели записи торговых сделок, учитывали собранный урожай и приплод домашних животных, фиксировали налоги и наказания), РЕМЕСЛЕННИКИ (ткачи ткали тонкие ткани, гончары лепили и обжигали посуду, оружейники ковали мечи и шлемы, ювелиры делали изящные украшения), КРЕСТЬЯНЕ (занимались сельским хозяйством). Низшее положение занимали РАБЫ. Чаще всего это были Жители Нубии, плененные на войне или проданные в рабство. Царями 15 династии были иноземцы, известные под названием «гиксосы». Во времена Нового Царства гиксосы были изгнаны из Египта. Новые властители страны создали на территории Ближнего Востока империю, народы которой платили Египту дань. Но при 19 династии самому Египту стали угрожать воинственные хетты. У египтян имелось бронзовое оружие, а хетты уже владели железным оружием. Соперничающие династии сцепились в борьбе за трон и величие Египта стало клониться к упадку. Египет уже не мог защищать себя. Его захватили иноземные завоеватели: сначала нубийцы, затем ассирийцы и персы.