Помогите пожалуйста составить предложения со словами плач и плачь

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Помогите пожалуйста составить предложения со словами плач и плачь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Идя по улице, я услышал детский плач. "Не плачь, все будет хорошо, "-утешила свою подругу Катя.
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