Помогите пожалуйста составить предложения со словами плач и плачь
Русский язык
Помогите пожалуйста составить предложения со словами плач и плачь
Ответ(ы):
Гость:
Идя по улице, я услышал детский плач. "Не плачь, все будет хорошо, "-утешила свою подругу Катя.
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