Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 минут, часовая тарифна?? ставка при данной сложности труда 95 руб., в месяце 24 рабочих дня; продолжительность смены 8 часов. За месяц изготовлено 1008 изделий. Оплата ...
Экономика
Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 минут, часовая тарифна?? ставка при данной сложности труда 95 руб., в месяце 24 рабочих дня; продолжительность смены 8 часов. За месяц изготовлено 1008 изделий. Оплата труда сдельно-премиальная. Определите: - норму выработки в месяц (шт.); -сдельную расценку на изделие (руб.); - сумму сдельной заработной платы за месяц, если за каждое изделие сверх плана сдельная расценка повышается в 1.2 раза. Работник имеет 2 детей в возрасте до 18 лет.
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