Решите уравнение (7-X)+2=8 Помогите пожалуйста
Математика
Решите уравнение (7-X)+2=8 Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
(7-Х) +2=8 7-Х=8-2 7-Х=6 х=1
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