решите задачку Голубь пролетел расстояние,равное 420м,за 25 с. За сколько секунд он пролетит растояние,равное 672м? Какое расстояние пролетит голубь за 30 сек.?

Математика

решите задачку Голубь пролетел расстояние,равное 420м,за 25 с. За сколько секунд он пролетит растояние,равное 672м? Какое расстояние пролетит голубь за 30 сек.?

Автор: Гость