Пожалуйста кто нибудь составьте предложение со словосочетанием (уложить куклу).

Русский язык
Пожалуйста кто нибудь составьте предложение со словосочетанием (уложить куклу).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я купила куклу и уложила ее спать
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