Какое окончание какой корень и приставка,суфикс в слове красок

Русский язык
Какое окончание какой корень и приставка,суфикс в слове красок
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 красок крас-корень ок-суф нулевое окончание
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