Сочинение что я вижу из окна

Гость: Гость:

Я живу в центре города в пятиэтажном доме. Обычно я люблю немного понаблюдать за улицей утром, перед школой. Я думаю, что это занятие меня развлекает и даёт заряд бодрости на день. Я вижу, как вредный дворник убирает улицу от красивых осенних листьев. Он сильно злится из-за того, что ему мешают проходящие люди. Я вижу, как под окном стоят машины, все в листьях… Вижу, как люди бегут на работу, дети — в школу. С утра дворовые качели пусты, так как все дети ушли в школу, а днём качели снова весело заскрипят! Я вижу, как через дорогу едет трактор, который собирает листья и мешает своим шумом людям спать.. . Напротив моего дома расположился дом-близнец. Я наблюдаю, как на его крыше гуляют чайки. В окнах загорается и выключается свет, из подъездов выходят люди. Я вижу, как луч рассвета попадает в окна дома напротив и отражается ко мне в окно. Видно, что на улице холод, хозяйки и хозяева собак одевают их теплее. И собаки ходят, как рэперы. Ко мне на подоконник прилетают голуби. Голодные, они стучат в окно, но кот их выгоняет. Вот такое весёлое кино я смотрю каждое утро