Задание:Продолжи рассказ о весне с помощью глаголов с НЕ. В долинах весна в самом разгаре. Цветут цветы, щебечут птицы. А в горах ещё холодно. Снег... . Травка... . Цветы... . Птички... .

Русский язык

Задание:Продолжи рассказ о весне с помощью глаголов с НЕ. В долинах весна в самом разгаре. Цветут цветы, щебечут птицы. А в горах ещё холодно. Снег... . Травка... . Цветы... . Птички... .

Автор: Гость