Задание:Продолжи рассказ о весне с помощью глаголов с НЕ. В долинах весна в самом разгаре. Цветут цветы, щебечут птицы. А в горах ещё холодно. Снег... . Травка... . Цветы... . Птички... .
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Задание:Продолжи рассказ о весне с помощью глаголов с НЕ. В долинах весна в самом разгаре. Цветут цветы, щебечут птицы. А в горах ещё холодно. Снег... . Травка... . Цветы... . Птички... .
Ответ(ы):
Гость:
В долинах весна не в самом разгаре.Не цветут цветы,не щебечут птицы.А в горах ещё холодно.Снег... .
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