Пословицы с орфографиями

Гость: Гость:

Не спиши языком , торопись делом(правописание не с глаголами) Скромность в всякому к лицу.(приставке и предлоги) Друг тот, кто в беде с тобой( Правописание местоимений) Чудеса в решете(гласные после шипящих) Не тот друг, кто медком мажет,а тот кто в глаза правду скажет.(парные звонкие и глухие согласные)