Пословицы с орфографиями
Русский язык
Пословицы с орфографиями
Ответ(ы):
Гость:
Не спиши языком , торопись делом(правописание не с глаголами) Скромность в всякому к лицу.(приставке и предлоги) Друг тот, кто в беде с тобой( Правописание местоимений) Чудеса в решете(гласные после шипящих) Не тот друг, кто медком мажет,а тот кто в глаза правду скажет.(парные звонкие и глухие согласные)
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