Поспрягайте слова гулять и строить
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Поспрягайте слова гулять и строить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.я гуляю, мы гуляем,ты гуляешь ,вы гуляете ,он гуляет , она гуляет , оно гуляет,они гуляют 2.я строю , мы строим , ты строишь ,вы строите , он строит , она строит , оно строит , они строят
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