Постановка тире между подлежащим и сказуемым факультативна, когда??

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Постановка тире между подлежащим и сказуемым факультативна, когда??
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда подлежащее и сказуемое выражено существительным, числительные или инфинитивом глаголов
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