Поставь глаголы в форму 3-го лица множественного числа.Запиши.Выдели окончания.Ук??жи спряжения глаголов.Подчеркни буквы безударных гласных в корне слова,которые можешь проверить.Шуметь,замолчать,петь,говорить,увезти,решать,скр...
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Поставь глаголы в форму 3-го лица множественного числа.Запиши.Выдели окончания.Ук??жи спряжения глаголов.Подчеркни буквы безударных гласных в корне слова,которые можешь проверить.Шуметь,замолчать,петь,говорить,увезти,решать,скрипеть,взять,принести,стоять.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ШУметь - шУмят(окончание-ЯТ,3 лицо,множ.число,2 спр); замОлчать-замОлчат (окончание-АТ,3 лицо,множ.число,2 спр); петь - поют(окончание-ЮТ,3 лицо,множ.число,1 спр); гОвОрить -гОвОрят(окончание-ЯТ,3 лицо,множ.число,2 спр); увЕзти - увЕзут (окончание-УТ,3 лицо,множ.число,1 спр); рЕшать - рЕшают(окончание-ЮТ,3 лицо,множ.число,1 спр); скрИпеть -скрИпят(окончание-ЯТ,3 лицо,множ.число,2 спр); взять -возьмут (окончание-УТ,3 лицо,множ.число,1 спр); принЕсти - принЕсут(окончание-УТ,3 лицо,множ.число,1 спр); стОять -стОят(окончание-ЯТ,3 лицо,множ.число,2 спр); .
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