Поставь и запиши предложения со словами сосна и весна чтобы они отвечали на вопро??ы что?чего? о чем?

Русский язык
Поставь и запиши предложения со словами сосна и весна чтобы они отвечали на вопро??ы что?чего? о чем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По среди (чего?) леса стояла большая (что?) сосна . Пришла (какая?) ранняя (что?) весна
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