Поставь и запиши предложения со словами сосна и весна чтобы они отвечали на вопро??ы что?чего? о чем?

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Поставь и запиши предложения со словами сосна и весна чтобы они отвечали на вопро??ы что?чего? о чем?

Автор: Гость