Поставь личные местоимения в нужном падеже? (Я) остались воспоминания о том, что снег пахнёт арбузом и скрипит свежей капустой под ногами. (Я) овладело желание -увидеть снег, короткие тени на нем и копны сена как две сахарные г...
Русский язык
Поставь личные местоимения в нужном падеже? (Я) остались воспоминания о том, что снег пахнёт арбузом и скрипит свежей капустой под ногами. (Я) овладело желание -увидеть снег, короткие тени на нем и копны сена как две сахарные головки на опушке. СРОЧНО!!!! Даю 15баллов. Заранее спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
У меня остались воспоминания о том, что снег пахнет арбузом и скрипит капустой под ногами. Мною овладело желание- увидеть снег, короткие тени на нем и копны сена, как две сахарные головки на опушке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Математика