Поставь между этими цифрами знаки (умножить (×), поделить (÷), скобки ( () ), плюс (+), ми??ус (-) ), чтоб в ответе получилось 8. 3 3 3 3=8 Даю 20 баллов на двоих (каждому по 10 баллов).

Математика
Поставь между этими цифрами знаки (умножить (×), поделить (÷), скобки ( () ), плюс (+), ми??ус (-) ), чтоб в ответе получилось 8. 3 3 3 3=8 Даю 20 баллов на двоих (каждому по 10 баллов).
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Ответ(ы):
Гость:
3 * 3 - 3 : 3 = 9 - 1 = 8 Ответ 8
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