Поставь между этими цифрами знаки (умножить (×), поделить (÷), скобки ( () ), плюс (+), ми??ус (-) ), чтоб в ответе получилось 8. 3 3 3 3=8 Даю 20 баллов на двоих (каждому по 10 баллов).

Математика

Поставь между этими цифрами знаки (умножить (×), поделить (÷), скобки ( () ), плюс (+), ми??ус (-) ), чтоб в ответе получилось 8. 3 3 3 3=8 Даю 20 баллов на двоих (каждому по 10 баллов).

Автор: Гость