Поставь между этими цифрами знаки (умножить (×), поделить (÷), скобки ( () ), плюс (+), ми??ус (-) ), чтоб в ответе получилось 8. 3 3 3 3=8 Даю 20 баллов на двоих (каждому по 10 баллов).
Математика
Поставь между этими цифрами знаки (умножить (×), поделить (÷), скобки ( () ), плюс (+), ми??ус (-) ), чтоб в ответе получилось 8. 3 3 3 3=8 Даю 20 баллов на двоих (каждому по 10 баллов).
Ответ(ы):
Гость:
3 * 3 - 3 : 3 = 9 - 1 = 8 Ответ 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
История
Математика
Математика