Поставь ударения в словах .стакан овощи Юля учитель человек и запиши эти слова в а??фавитном порядке

Русский язык

Поставь ударения в словах .стакан овощи Юля учитель человек и запиши эти слова в а??фавитном порядке

Автор: Гость