Поставь ударения в словах .стакан овощи Юля учитель человек и запиши эти слова в а??фавитном порядке
Русский язык
Поставь ударения в словах .стакан овощи Юля учитель человек и запиши эти слова в а??фавитном порядке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Овощи ,стакАн, учИтель, человЕк, Юля.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов вышли навстречу дпуг другу Две электрички со скоростями 58км/ч и 64км/ч встретились они через два часа чему равно расстояние между ...
Русский язык