Поставь знаки действий или скобки. плиз!!!!!

Математика
Поставь знаки действий или скобки. плиз!!!!!
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Гость:
Если только так: 99+9:9=100 999:9=111
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