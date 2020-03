Поставьте где нужно соответствующий артикль: 1)I see ... girl 2)... children play in .... garden 3) She is ... bad dentist 4)In .... March I was at home 5) I live in .... Russia 6) .... pity! 7)I like ... histori. 8) .....

Английский язык

Поставьте где нужно соответствующий артикль: 1)I see ... girl 2)... children play in .... garden 3) She is ... bad dentist 4)In .... March I was at home 5) I live in .... Russia 6) .... pity! 7)I like ... histori. 8) .... Sun is hot 9) I am .... student. 10) We go by .... foot 11) ... Volga is ... biggest River in our country Помогите пожалуйста!

Автор: Гость