Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопрасительную формы Mary has got a family. 2. Jane has got a lot of children. 3. I have got a wife. 4. My children have got a lot of friends. 5. They have their English in ...
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Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопрасительную формы Mary has got a family. 2. Jane has got a lot of children. 3. I have got a wife. 4. My children have got a lot of friends. 5. They have their English in the morning. 6. They had a dictation yesterday. 7. He's having dinner now. 8. I often have a lot of work to do. 9. I have got a lot of work to do today. 10. She had a lot of work to do last week.
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