В хрестоматии даны 20 сказок, стихотворений в 5 раз меньше , а рассказов на 15 больше, чем стихотворений. Сколько всего литературных произведений в хрестоматии?

Математика

В хрестоматии даны 20 сказок, стихотворений в 5 раз меньше , а рассказов на 15 больше, чем стихотворений. Сколько всего литературных произведений в хрестоматии?

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