В хрестоматии даны 20 сказок, стихотворений в 5 раз меньше , а рассказов на 15 больше, чем стихотворений. Сколько всего литературных произведений в хрестоматии?
Математика
В хрестоматии даны 20 сказок, стихотворений в 5 раз меньше , а рассказов на 15 больше, чем стихотворений. Сколько всего литературных произведений в хрестоматии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20:5=4 (стихотворения)2) 15+4=9 (рассказы)3) 4+9+20=33 (литературных произ.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подобрать к словам подходящие по смыслу имена прилагательные отдых,природа,полотенце,сарай,облако,варежки,ножницы,брюки.
Литература
Английский язык
Математика