В хрестоматии даны 20 сказок, стихотворений в 5 раз меньше , а рассказов на 15 больше, чем стихотворений. Сколько всего литературных произведений в хрестоматии?

Математика
В хрестоматии даны 20 сказок, стихотворений в 5 раз меньше , а рассказов на 15 больше, чем стихотворений. Сколько всего литературных произведений в хрестоматии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20:5=4 (стихотворения)2) 15+4=9 (рассказы)3) 4+9+20=33 (литературных произ.)

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