Поставьте слова в нужном порядке!!! Order the words.
Английский язык
Поставьте слова в нужном порядке!!! Order the words.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Is he staying in a hotel in Milan? он остановился в отеле в Милане? are players seeing the doctor? игроки наблюдаются у доктора? are they sightseeing in Milan? они на экскурсии в Милане? is Gary driving to Venice? Гари поехал в Венецию? is he coming back to England after the match? он возвращается в Англию после матча?
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