Срочно номер 5-9!!!!!!!!

Алгебра
Срочно номер 5-9!!!!!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.а) √0,64··49=√64··49/√100=√64··√49/10=8··7/10=5,6  б)√2/√18=√2/√2√9=√2/√2··√9=1/3 в)(3√6)²/24=3²··6/24=54/24=2,25 6.3√5=√9··5=√45.  2√8=√4··8=·√32  6=√36  ,по возрастанию 2√8,6,3√5 7.2√12-√75=2√3··4-√3··25=4√3-5√3=-√3 7б..(√6-2)··(2+√6)=(√6)²-2²=6-4=2 8.1-√7/3+√7=(1-√7)(3-√7)/3²-(√7)²=3-√7-3√7+7/2=10-4√7/2=5-2√7 9.√7+4√3=√3+2  обе части возводим в квадрат 7+4√3=3+4√3+4   7+4√3=7+4√3 доказано.
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