Составить график скорости для тела,который проследлвал путь 150 м за 30 с ------------------- Ребят, помогите пожалуйста!
Физика
Составить график скорости для тела,который проследлвал путь 150 м за 30 с ------------------- Ребят, помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно такой график, если я правильно поняла задание
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