Составить график скорости для тела,который проследлвал путь 150 м за 30 с ------------------- Ребят, помогите пожалуйста!

Физика

Составить график скорости для тела,который проследлвал путь 150 м за 30 с ------------------- Ребят, помогите пожалуйста!

Автор: Гость