В состав горючего газа используемого в быту , в основном входит органическое веще??тво -С3H8.Составьте уравнения реакции пропана с кислородом.

Химия

В состав горючего газа используемого в быту , в основном входит органическое веще??тво -С3H8.Составьте уравнения реакции пропана с кислородом.

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