В состав горючего газа используемого в быту , в основном входит органическое веще??тво -С3H8.Составьте уравнения реакции пропана с кислородом.
Химия
В состав горючего газа используемого в быту , в основном входит органическое веще??тво -С3H8.Составьте уравнения реакции пропана с кислородом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H8+ 7O2= 3CO2+ 4H2O Все органические вещества сгорают с выделением углекислого газа и воды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Підскажіть будь ласка що тут: використовуючи кожну із цифр 1, 2, 3, 4 лише раз, запиши ??ва дво цифрових числа, різниця буде найменшою з можливих
Математика
На складе было 25 упаковок стирального порошка. В один магазин увезли 12 упаковок. З?? тем во второй магазин увезли столько же. После этого на скла...