В состав горючего газа используемого в быту , в основном входит органическое веще??тво -С3H8.Составьте уравнения реакции пропана с кислородом.

Химия
В состав горючего газа используемого в быту , в основном входит органическое веще??тво -С3H8.Составьте уравнения реакции пропана с кислородом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H8+ 7O2= 3CO2+ 4H2O Все органические вещества сгорают с выделением углекислого газа и воды.
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