Підскажіть будь ласка що тут: використовуючи кожну із цифр 1, 2, 3, 4 лише раз, запиши ??ва дво цифрових числа, різниця буде найменшою з можливих

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Двоцифрове =00 Одноцифрове= 0 Дано 1,2,3,4 цифри Двоцифрові без повтора цифр потрібно щоб різниця чисел (це знак мінус) (00-00) = була найменшою Перше число в десятках може бути цифра 4 або 3, якщо 2 чи 1, то різниця буде від'ємним числом На другому місці одне з трьох що залишилися Друге число - на першому місці одна з двох цифр що залишились і на другому остання цифра 2•3+2•1=8 варіанти. Щоб різниця Була найменша потрібно перехід через десяток, значить в одиниці другого числа найбільшу цифру, в перше число найменшу цифру в одиниці і щоб різниця чисел в десятках була на 1 десяток, тоді получимо одно цифрове число і найменшу різницю. Значить так буде 31-24= 7 Відповідь: перше число 31; друге число 24. Всі 8 варіанти різниць 43-21=22 42-31=11 42-13=29 41-32=9 34-21=13 34-12=22 32-14=18 31-24=7 Різниця 7 найменша