Пжл помогите в задаче должны присутствовать слова пусть тогда зная что
Математика
Пжл помогите в задаче должны присутствовать слова пусть тогда зная что
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - стоимость второй куртки. Тогда: Третья куртка - это х+30 Первая по условию: 120/4=30 Тогда зная эти данные, задача решается уравнением: Ответ: цена первой куртки 30, второй 30, третьей 60.
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