Известно, что наземные растения столько листьев, что мим можно было бы покрыть земной шар в несколько слоев. Объясните, почему у растений образуется так много листьев?

Биология
Известно, что наземные растения столько листьев, что мим можно было бы покрыть земной шар в несколько слоев. Объясните, почему у растений образуется так много листьев?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за фотосинтеза.  Фотосинтез-процесс создания органических веществ(углеводов) и из неорганических (углекислого газа и воды) с помощью света.
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