Известно, что наземные растения столько листьев, что мим можно было бы покрыть земной шар в несколько слоев. Объясните, почему у растений образуется так много листьев?

Биология

Известно, что наземные растения столько листьев, что мим можно было бы покрыть земной шар в несколько слоев. Объясните, почему у растений образуется так много листьев?

Автор: Гость