За даною кінцівкою склади і запиши оповідання. придумай заголовок. ...Антон допоміг Володі наздогнати пропущений матеріал. хлопчики стали справжніми друзями.

Гость: Гость:

На вихідний вони вдвох грали разом и Володя поліз купатися в не дуже прогріту воду,а Антон не захотів нехтувати своїм здоровям. На слідуюший день Володько не прийшов до школи и Антон уже здогадувався чому.Він навідував його кожен день допомагав але то не міг розуміти томущо був хворий.Володько провів в дома 2 неділлі и всерівно друг його навідував кожен день и в понеділок уже прийшов до школи.Вчителі дивувалися його знаням и думали що Вовчик зовсім не хворів.Він став вситися на рівні з всими и дуже дякував своему помічникові. Антон допоміг Володі наздогнати пропущений матеріал. хлопчики стали справжніми друзями.