Как лисёнок попал на куст среди воды
Литература
Как лисёнок попал на куст среди воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное он хотел поймать рубку но упал на куст
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