Напишите уравнение реакции взаимодействия спиртового раствора КОН и 1,4-дихлорбутана. пожалуйста!
Химия
Напишите уравнение реакции взаимодействия спиртового раствора КОН и 1,4-дихлорбутана. пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
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Cl-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-Cl + 2KOH -------> CH₂=CH-CH=CH₂ + 2 KCl + 2H2O
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