Посудина, ємністю 8л наповнили водою, а дві інші, ємністю 5л і 3л порожні. Як за допомогою цих посудин відміряти 1л води?
Математика
Посудина, ємністю 8л наповнили водою, а дві інші, ємністю 5л і 3л порожні. Як за допомогою цих посудин відміряти 1л води?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Налить в ёмкость 3 л, потом с неё перелить в ёмкость 5л. Потом налить еще раз в 3-литровую ёмкость и снова вылить в 5-литровую ёмкость. Так останеться 1 литр
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