1.y=1/3x^3+x^2-2 2.y=-3/x^2-9 помогите решить.Нужно построить графики.
Математика
1.y=1/3x^3+x^2-2 2.y=-3/x^2-9 помогите решить.Нужно построить графики.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График и исследование функции. Y= 1/3*x³ + x² - 2 = 0 1.Область определения - Х∈(-∞,+∞). 2.Пересечение с осью У = -2 3. Предельные значения lim(+∞) = +∞ lim(-∞) = - ∞ 4. Функция ни четная ни нечетная. 5. Производная Y' = x² + 2x 6. Возрастает Х∈(-∞,-2]∪[0,+∞) Убывает Х∈[-2,0] У второй функции разрывы при Х = +/- 3.
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