Умоляю помогите плиз срочно Какие свойства щелочных металлов увеличивается в подгруппе сверху вниз? 1.энергия ионизации 2.металлические свойства 3.восстановительное свойство 4.радиус атома а) 1,2,3,4 в) 1,2 с) 1,2,3 д)...
Химия
Умоляю помогите плиз срочно Какие свойства щелочных металлов увеличивается в подгруппе сверху вниз? 1.энергия ионизации 2.металлические свойства 3.восстановительное свойство 4.радиус атома а) 1,2,3,4 в) 1,2 с) 1,2,3 д) 1,3 е) 2,3,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
металл, восстан св-ва и радиус значит под буквой Е
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