Сложные загадкидля 5 класса

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Сложные загадкидля 5 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тучек нет на горизонте, Но раскрылся в небе зонтик. Через несколько минут Опустился… (парашют) Ног нет, а хожу, Рта нет, а скажу, Когда спать, когда вставать, Когда работу начинать. (Часы) Всегда он в работе, Когда говорим, А отдыхает, Когда мы молчим. (Язык) Вдоль по речке, по водице Плывет лодок вереница, Впереди корабль идет, За собою их ведет, Весел нет у малых лодок, А кораблик больно ходок. Вправо, влево, взад, вперед Всю ватагу повернет. (Утка с утятами) По лужку он важно бродит, Из воды сухим выходит, Носит красные ботинки, Дарит мягкие перинки. (Гусь)
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