ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО!! Поставьте приведенные ниже слова и словосочетани?? в форму предложного падежа с предлогами на или в. "Пир" Платона, пышный пир; Лисий Нос, нос; "Лес" А. Островского, лиственный лес; "Аэропорт" ...

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1. Местный (локатив, или второй предложный) Предложный падеж совмещает изъяснительное значение (о чём? ) и местное (где?) . У большинства слов формы совпадают: «говорить о столе» — «находиться в столе» . Однако у ряда слов фактически две формы предложного падежа: «о шкафе» — «в шкафу» , что позволяет выделить особый местный падеж. Из-за небольшого количества слов, у которых формы не совпадают (их чуть более ста) , в академической традиции такой падеж не выделяется. 2. Ме́стный паде́ж, или локати́в (лат. locativus), — падеж со значением места, например "на боку", "на краю". Один из косвенных падежей, показывающий местонахождение предмета (в пространстве и/или во времени) , обозначенного существительным. Местный падеж в русском языкеВ русском языке местный падеж часто не считается отдельным падежом, так как в большинстве случаев (в том числе для всех новых существительных) форма существительного в местном падеже совпадает с предложным падежом: на работе — о работе, в библиотеке — о библиотеке, в файле — о файле. Поэтому в школьной традиции формы слова местного падежа относятся к предложному падежу. В то же время для большой группы существительных благодаря слиянию II и IV склонения возникло отличие местного падежа (форма которого происходит от праславянского локатива IV склонения) от предложного (праславянский локатив II склонения) , например: в лесу́ — о ле́се, в снегу́ — о сне́ге, в раю́ — о ра́е. Форма местного падежа совпадает в единственном числе с формой дательного падежа, но имеет ударение на последнем слоге: к ле́су — в лесу́. Во множественном числе совпадает с предложным падежом: в лесах — о лесах. К местному падежу также относится ударное окончание -и в существительных III склонения (дверь) , ср. : Объявление висит на двери́ О какой две́ри вы говорите? В отличие от старославянского (и древнерусского) локатива русский местный падеж употребляется только в сочетании с предлогами в и на в некоторых обстоятельствах времени и места: Оно висит на двери́ / Он настаивает на две́ри Мы нуждаемся в ле́се (нельзя *в лесу́) / Он жил в лесу́ Во многих случаях эти словосочетания носят устойчивый характер, ср. : Он работает на дому́ Антенна стоит на доме. В качестве архаизма или украинизма в русских текстах встречается иногда словосочетание при полку́. 3. а·э-ро-по́рт падеж ед. ч. мн. ч. Им. аэропо́рт аэропо́рты Р. аэропо́рта аэропо́ртов Д. аэропо́рту аэропо́ртам В. аэропо́рт аэропо́рты Тв. аэропо́ртом аэропо́ртами Пр. аэропо́рте аэропо́ртах М. в аэропорту́ — 4. Вопрос № 255183 Объясните, пожалуйста, почему правильно "в аэропорту", если в предложном падеже -в чем? в ком? - по логике, надо писать "в аэропорте". elena1001 Ответ справочной службы русского языка Да, окончание -е – типичное окончание предложного падежа для существительных второго (по школьной грамматике) склонения. Однако у некоторых слов (их не больше 100) в предложном падеже встречается окончание -у (как правило, в обстоятельственном значении места, реже состояния или времени действия) : в лесу, на мосту, на берегу, в носу и др. Это так называемый местный падеж (локатив) – одно из подзначений предложного падежа. В изъяснительном значении предложного падежа у таких слов употребляется окончание -е, ср. : говорить об аэропорте (изъяснительное значение) – находиться в аэропорту (местное значение) , вспоминать о доме – работать на дому.