ПЛИЗ!!!скиньте пожалуйста песню по английскому"The have to rap"(Карпюк,6 класс)
Английский язык
ПЛИЗ!!!скиньте пожалуйста песню по английскому"The have to rap"(Карпюк,6 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He has supper at 7 o clok. She has at 7 o clok. We have at 7 o clok. You have at 7 o clok. They have at 7 o clok.
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