Определи род слов, выдели окончание, основу,корень. Стульчик, ночка, колючка, окн??, тучка, ковшик, лужица, кино, рыбак, озеро, машинист, дорога, садик.
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Определи род слов, выдели окончание, основу,корень. Стульчик, ночка, колючка, окн??, тучка, ковшик, лужица, кино, рыбак, озеро, машинист, дорога, садик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стуль-чик=м.р ноч-к-а=ж.р кол-ючк-а=ж.р окно=ср.р туч-к-а=ж.р ковш-ик=м.р луж-иц-а=ж.р кино=ср.р рыб-ак=м.р озеро=ср.р машин-ист=м.р дорог-а=ж.р сад-ик=м.р
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