Образуется от слова белый оттенок цвета
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Образуется от слова белый оттенок цвета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всмысле от слова образовать цвета?Чёрный
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