Очень срочно!! пожалуйста!!! у музыкантов, играющих на духовых инструментах, общий ??бъём лёгких больше, чем обычно. С чем это связано?

Биология

Очень срочно!! пожалуйста!!! у музыкантов, играющих на духовых инструментах, общий ??бъём лёгких больше, чем обычно. С чем это связано?

Автор: Гость