Очень срочно!! пожалуйста!!! у музыкантов, играющих на духовых инструментах, общий ??бъём лёгких больше, чем обычно. С чем это связано?
Биология
Очень срочно!! пожалуйста!!! у музыкантов, играющих на духовых инструментах, общий ??бъём лёгких больше, чем обычно. С чем это связано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им нужно много воздуза,чтоб привести в действие инструмент.
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