Сравните уровень ремесла и торговли Европы и России в 16 веке . Кем и что производилось на продажу?

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Сравните уровень ремесла и торговли Европы и России в 16 веке . Кем и что производилось на продажу?
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Ответ(ы) на вопрос:
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Брать] 1 Предпосылки образования мануфактур 2 Пути возникновения мануфактур 3 Формы мануфактуры 3.1 Рассеянная мануфактура 3.2 [править] Предпосылки образования мануфактур рост ремесла, товарного производства появление мастерских с наёмными рабочими накопление денежных богатств в результате первоначального накопления капитала Рост численности городов (Урбанизация) [править] Пути возникновения мануфактур объединение в одной мастерской ремесленников различных специальностей, благодаря чему продукт вплоть до его окончательного изготовления производился в одном месте объединение в общей мастерской ремесленников одной и той же специальности, каждый из которых выполнял непрерывно одну и ту же отдельную операцию. [править] Формы мануфактуры [править] Рассеянная мануфактура В рассеянной мануфактуре предприниматель скупал и продавал продукт самостоятельных ремесленников, снабжал их сырьём, орудиями производства. Мелкий производитель фактически находился на положении наёмного рабочего, получавшего заработную плату, но продолжавшего трудиться в своей домашней мастерской. [править] Смешанная мануфактура Смешанная мануфактура сочетала исполнение отдельных операций в централизованной мастерской с работой на дому. Подобные мануфактуры возникали, как правило, на базе домашнего кустарного промысла. [править] Централизованная мануфактура Наиболее развитой формой была централизованная мануфактура, которая объединяла наёмных рабочих в одной мастерской. Мануфактура вела к специализации рабочих и разделению труда между ними, что повышало его производительность. [править] Мануфактуры в России при Петре I Типы мануфактур (казенные, вотчинные, посессионные, купеческие, крестьянские) В промышленности произошла резкая переориентация с мелких крестьянских и ремесленных хозяйств на мануфактуры. При Петре было основано не менее 200 новых мануфактур, он всячески поощрял их создание. Российская мануфактура, хотя и имела капиталистические черты, но использование на ней преимущественно труда крестьян - посессионных, приписных, оброчных и др. - делало ее крепостническим предприятием. В зависимости от того, чьей собственностью они являлись, мануфактуры делились на казенные, купеческие и помещичьи. В 1721 г. промышленникам было предоставлено право покупать крестьян для закрепления их за предприятием (посессионные крестьяне) . Приписные крестьяне, феодально-зависимое население России в 17 — середине 19 вв. , которое было обязано вместо уплаты оброчной и подушной подати работать на казённых или частных заводах и фабриках. В конце 17 в. и особенно в 18 в. правительство для поддержки крупной промышленности и обеспечения её дешёвой и постоянной рабочей силой широко практиковало приписку государственных крестьян к мануфактурам на Урале и в Сибири. Обычно П. к. прикреплялись к мануфактурам без определённого срока, т. е. навечно. Формально они оставались собственностью феодального государства, но на практике промышленники эксплуатировали и наказывали их как своих крепостных Государственные казенные заводы использовали труд государственных крестьян, приписных крестьян, рекрутов и свободных наемных мастеров. Они обслуживали тяжелую промышленность - металлургию, судоверфи, рудники. На купеческих мануфактурах, выпускавших преимущественно товары широкого потребления, работали и посессионные, и оброчные крестьяне, а также вольнонаемная рабочая сила. Помещичьи предприятия полностью обеспечивались силами крепостных помещ
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