Для пошива костюма купили 3м50см ткани двух видов. ткани первого вида купили на 1м 30??м больше,чем ткани второго. можно ли сшить костюмиз этой ткани, если на брюки нужно 2м ткани 1 ого вида, а на пиджак - 1м 20см ткани 2 ого вида

Математика
Для пошива костюма купили 3м50см ткани двух видов. ткани первого вида купили на 1м 30??м больше,чем ткани второго. можно ли сшить костюмиз этой ткани, если на брюки нужно 2м ткани 1 ого вида, а на пиджак - 1м 20см ткани 2 ого вида
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пошить костюм не получится. х+х+1,30=3,50 2х=3,50-1,30 2х=2,20 х=2,20:2=1,10 (второй вид ткани) 1) 1.10+1,30=2,40 (первый вид ткани.
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