Выполни деление с остатком. сделай проверку 42:18
Математика
Выполни деление с остатком. сделай проверку 42:18
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42:8=5.25 Проверка: 5.25•8=42
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