При изготовлении музыкальных инструментов какую деталь моцарт выставлял сначала на воздух
Музыка
При изготовлении музыкальных инструментов какую деталь моцарт выставлял сначала на воздух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це може бути струна стовб повітря в деякому обсязі коливальний контур, або інший об'єкт
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