На складе было 25 упаковок стирального порошка. В один магазин увезли 12 упаковок. З?? тем во второй магазин увезли столько же. После этого на склад привезли в 3 раза больше упаковок, чем было раньше. Сколько упаковок порошка с...
Математика
На складе было 25 упаковок стирального порошка. В один магазин увезли 12 упаковок. З?? тем во второй магазин увезли столько же. После этого на склад привезли в 3 раза больше упаковок, чем было раньше. Сколько упаковок порошка стало на складе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25- 12- 12 = 1 - упаковок осталось 2) 25*3+1=76 - упаковок стало
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