На складе было 25 упаковок стирального порошка. В один магазин увезли 12 упаковок. З?? тем во второй магазин увезли столько же. После этого на склад привезли в 3 раза больше упаковок, чем было раньше. Сколько упаковок порошка с...

Математика

На складе было 25 упаковок стирального порошка. В один магазин увезли 12 упаковок. З?? тем во второй магазин увезли столько же. После этого на склад привезли в 3 раза больше упаковок, чем было раньше. Сколько упаковок порошка стало на складе?

Автор: Гость