Помогите пожалуй сто перевести в метры 2км,4км,40дм,300см,5км4м
Математика
Помогите пожалуй сто перевести в метры 2км,4км,40дм,300см,5км4м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2км=2000метров 4км=4000метров 40дц=4метра 300см=3 метра 5км4м=5004метра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
В состав горючего газа используемого в быту , в основном входит органическое веще??тво -С3H8.Составьте уравнения реакции пропана с кислородом.
Математика
Підскажіть будь ласка що тут: використовуючи кожну із цифр 1, 2, 3, 4 лише раз, запиши ??ва дво цифрових числа, різниця буде найменшою з можливих